L’ATP Cup è iniziata questa notte in Australia, con risultati subito sorprendenti anche nel girone dell’Italia. Gli azzurri stanno giocando in questo momento contro la Russia, ma nel primo match del girone D stamane abbiamo assistito al crollo degli USA contro la Norvegia, non certo la Nazionale più temibile del torneo. Fritz ha fatto fuori nettamente Durasovic, ma Isner è crollato al terzo contro Ruud. La Norvegia ha poi vinto il doppio completando l’opera.

Nel gruppo F è arrivata un’altra sorpresa, con la Grecia di Tsitsipas spazzata via per 3-0 dal Canada. Il greco ha perso contro Shapovalov con un doppio 7-6, mentre Auger-Aliassime ha fatto fuori Pervolarakis, prima di vincere anche il doppio per il definitivo 3-0. Nell’ultimo incontro mattutino il Belgio ha vinto 3-0 contro la Macedonia, Goffin e soci convincenti in questo avvio.

