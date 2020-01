Fabio Fognini ha messo a segno una vittoria convincente nel terzo incontro giocato nell’ATP Cup che si sta disputando in Australia, portando la Nazionale azzurra sul 2-0 contro gli USA dopo il successo di Travaglia su Fritz. L’Italia è comunque fuori dal torneo, la vittoria di Fabio non è bastata per conquistare un posto agli ottavi come miglior seconda, ma resta un importante scalpo per il tennista azzurro.

Vincere contro Isner sul cemento non è mai facile, un test importante per Fognini in vista degli Australian Open. Dopo aver vinto il primo set per 6-4, il Fogna è stato costretto a lottare nel secondo, sino al tie-break decisivo vinto per 7 punti a 5. Un bel successo per l’azzurro, anche se l’Italia non è riuscita ad ottenere il pass per il prossimo turno ad eliminazione diretta, né come prima classificata, né tra le migliori due seconde del torneo.

