Due esordi importanti nell’ATP Cup con rispettive vittorie per i giocatori in questione e per le proprie nazionali. Nella seconda giornata di gare scende in campo Novak Djokovic che trascina la sua Serbia nel 3-0 sul Sud Africa battendo Anderson nel singolare (7-6 / 7-6) al termine di un match davvero complicato: il successo di Lajovic nell’altro singolare, e della coppia Cacic-Troicki completano il trionfo serbo.

Vittoria all’esordio anche per Rafa Nadal che supera Basilashvili con il punteggio di 6-3 / 7-5. Nell’altro singolare Bautisa-Agut liquida 6-0 / 6-0 Metreveli per poi far coppia con Lopez e calare il tris che stende definitivamente la Georgia nel doppio.

Valuta questo articolo