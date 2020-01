ATP Cup, il croato Dodig è uno specialista del doppio, scelto dunque dalla sua Nazionale per supportare il team che ha al proprio interno due singolaristi del calibro di Coric e Cilic. In coppia con Mektic fa davvero paura, sopratutto se riesce a mettere a segno colpi come quello visto nella giornata di oggi contro la Polonia. Dodig ha avuto un istinto incredibile nel colpire una palla di fatto di spalle alla rete dopo una volée di un avversario. Ma non è tutto, il croato non solo si è difeso colpendo grazie ad un gesto pazzesco, ha anche avuto il merito di superare i due avversari con un pallonetto preciso. Di seguito il video del punto che si candida già come colpo dell’anno.

Spin and WIN 🤪 A quite insane winner from @DodigTennis is confirmed after Video Review!#ATPCup pic.twitter.com/cgSxrZzdwR — Tennis TV (@TennisTV) January 6, 2020

