ATP Cup, la finalissima Serbia-Spagna sarà decisa dal doppio di spareggio. Dopo il successo di Bautista-Agut su Lajovic sono scesi in campo i due numeri 1 delle Nazionali spagnola e serba, vale a dire Nadal e Djokovic. Ebbene Nole ha avuto la meglio per la nona volta consecutiva, confermando d’aver trovato la chiave per far male a Rafa.

Primo set senza storia vinto per 6-2 da Djokovic, ma il cuore di Nadal non va mai sottovalutato, infatti lo spagnolo ha trovato le forze per tornare in partita lottando come un matto, ma perdendo ugualmente 7-6 il secondo set. Per Djokovic 19 set vinti consecutivamente contro Nadal, numeri pazzeschi contro il numero 1 al mondo. Adesso entrambi torneranno in campo per il doppio che deciderà l’ATP Cup. Immenso Novak, una gara superba, solidissima e molto convincente in vista degli Australian Open.

Valuta questo articolo