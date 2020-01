L’ATP Cup si appresta ad entrare nel vivo, domani sarà infatti l’ultimo giorno della fase a gironi, prima degli scontri ad eliminazione diretta. Alla seconda fase prenderà parte anche la Gran Bretagna, Nazionale che oggi ha atteso con ansia il risultato dell’incontro tra Belgio e Bulgaria.

I britannici alla vigilia speravano nel successo di Goffin e soci per approdare agli ottavi matematicamente e così è stato. L’incontro tra Belgio e Bulgaria è stato seguito anche in Inghilterra con notevole passione, come dimostra questo video di un pub inglese, con i tifosi della Gran Bretagna letteralmente esplosi di gioia a seguito del match point concretizzato dai belgi.

