ATP Cup, l’Australia è la prima Nazionale a conquistare il pass per le semifinali della competizione. I padroni di casa hanno infatti vinto oggi, non senza faticare, contro la coriacea Gran Bretagna, squadra che non ha mollato sino all’ultimo punto dell’ultimo match in programma.

Il pronostico diceva Australia, ma per la compagine guidata da Hewitt il compito è stato molto complesso. Tutto sembrava incanalarsi per il verso giusto con il primo match vinto da Kyrgios su Norrie, ma nel secondo singolare Evans è riuscito a sconfiggere De Minaur al terzo set in un incontro molto combattuto. I due australiani dunque approdano al doppio, giocato contro Murray-Salisbury e vinto solo 18-16 al tie-break del terzo set. Adesso Kyrgios e soci attendono di conoscere la propria avversaria che verrà fuori dallo scontro tra Spagna e Belgio.

