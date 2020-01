Durante l’ATP Cup il mondo del tennis è stato scosso dalle notizie degli incendi che hanno colpito in modo drammatico l’Australia, sede del torneo per Nazioni organizzato dall’ATP. Proprio per questo motivo, i tennisti si sono mobilitati ed è stata lanciata una campagna di beneficenza, la “Aces for Bushfire Relief”.

Ogni ace messo a segno durante la competizione è equivalso ad una donazione ed a poche ore dal termine del torneo è stata resa nota la somma totale devoluta al Fondo australiano per la fauna selvatica e il recupero della natura del WWF. Ben 500 mila dollari americani sono stati raccolti, l’equivalente di 725 mila dollari australiani che di certo serviranno eccome per mettere una pezza ai tanti danni causati dagli incendi in questi giorni.

