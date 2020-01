ATP Auckland, Benoit Paire ha vinto il suo match di primo turno contro l’azzurro Sinner. Una gara molto combattuta, ben giocata dal nostro Jannik capace di portare sino al terzo set la testa di serie numero 5 del tabellone, perdendo però col punteggio di 6-4 al terzo.

L’eccentrico Paire si è fatto notare anche stavolta per le sue giocate che lasciano spesso i supporters a bocca aperta. Oggi si è infatti esibito in una volée-tweener davvero complicata, che ha provocato lo stupore dei tifosi sugli spalti, ma non di Sinner il quale ha proseguito vincendo il punto. Ecco il video della giocata da urlo di Paire e dell’altrettanto splendida reazione di Jannik.

