Esordio amaro per Lorenzo Sonego all’ASB Classic, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 532.695 dollari che si disputa sui campi in cemento di Auckland, in Nuova Zelanda. Il tennista italiano ha ceduto in due set al rivale Hurkacz dopo un’ora e tre quarti di gioco circa, col punteggio di 7-5, 6-3. Il polacco dunque sorride e vola al secondo turno di uno degli ultimi due appuntamenti di preparazione in vista degli Australian Open.

