ATP Auckland, Jannik Sinner è già fuori dal torneo australiano. Il tennista azzurro, dopo la pausa invernale, è tornato in campo con ambizioni elevatissime date le tante attese riposte su di lui dall’intero movimento tennistico italiano. Ebbene, non si può certo dire che Sinner abbia tradito le attese.

Il nostro Jannik ha dimostrato di poter stare in campo ad altissimo livello anche ad Auckland. Sorteggiato contro la testa di serie numero 5 del torneo, Benoit Paire, Sinner ha lottato sino all’ultima palla rendendo difficilissima la vita al francese. Non è bastato però per avere la meglio, con Paire che ha portato a casa il successo col punteggio di 6-4 2-6 6-4 ed affronterà al prossimo turno Monteiro. Ottime però le sensazioni per quanto concerne Sinner, il quale si appresta a vivere nuove grandi emozioni agli Australian Open.

