Esordio vincente per Andreas Seppi nel torneo ATP di Auckland. Il tennista italiano supera in 2 ore e 1 minuti l’ostacolo Adrian Mannarino (numero 43 ATP) staccando il pass per gli ottavi di finale del torneo neozelandese. Seppi, attuale numero 84 del ranking maschile, si è imposto in 3 set con il punteggio di 6-3 / 4-6 / 4-6.

