Notte amara per i tennisti italiani impegnati ad Auckland. Fra doppi turni e partite complicate, i tre tennisti tricolori scesi in campo sul cemento neozelandese tornano a casa con 3 scottanti sconfitte.

Fabio Fognini, al via dopo la prova in ATP Cup con l’Italia, è stato sconfitto da Feliciano Lopez 6-3 / 4-6 / 3-6. Niente da fare anche per gli altri due connazionali impegnati in campo, entrambi in un doppio turno ravvicinato: Seppi dopo aver sconfitto Mannarino si è arreso ad Edmund (3-6 / 6-7), mentre Cecchinato dopo la vittoria su Mayer ha avuto la peggio contro Humbert (1-6 / 4-6).

Valuta questo articolo