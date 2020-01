ATP Auckland, giornata movimentata per Marco Cecchinato. L’azzurro ha dapprima vissuto un anomalo “cambio” di avversario, dopo il ritiro di Albot infatti, è stato ripescato l’austriaco Mayer, il quale è dunque sceso in campo contro Cecchinato. Sul punteggio di 7-6 in favore dell’italiano e 4-1 al secondo set per Mayer, l’incontro è stato però sospeso per pioggia.

Il maltempo in quel di Auckland ha colpito anche Andreas Seppi, il cui match contro Mannarino è stato interrotto dopo soli tre game giocati. Adesso i due azzurri attenderanno negli spogliatoi il cessare della pioggia per poi rientrare in campo.

