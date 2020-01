Il torneo di Auckland inizia con il piede giusto per Marco Cecchinato. Il tennista italiano, attuale numero 76 del ranking mondiale maschile, si è imposto in 3 set su Leonardo Mayer (numero 100 ATP) staccando il pass per gli ottavi di finale del torneo neozelandese. Cecchinato ha vinto in 3 ore e 11 minuti un incontro durissimo, concluso con i punteggi di 6-7 (6-8) / 7-6 (20-18) / 6-7 (2-7).

