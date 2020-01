Secondo impegno della stagione indoor e ancora in Francia per Claudio Stecchi. L’azzurro sarà domani (sabato 18 gennaio) a Bordeaux in un altro meeting interamente dedicato al salto con l’asta, inserito nel circuito Perche Elite Tour.

A una settimana dal suo miglior esordio di sempre, con 5,72 sabato scorso a Orléans, un nuovo test internazionale attende il finalista mondiale della passata stagione. “L’intenzione è di confermarsi intorno a quel risultato – commenta il 28enne delle Fiamme Gialle, ottavo a Doha – che sarebbe una buona prova di stabilità nella parte iniziale dell’anno. Se poi arriverà qualcosa in più, tanto meglio, ma non è mai facile quando si affrontano misure sopra 5,70. La prima gara ha detto che la condizione fisica non manca ed è già importante. Dal punto di vista tecnico però non sono riuscito a mettere in pratica tutto quello che so fare, quindi c’è sicuramente margine per crescere e trovare sensazioni migliori a fine gara. Un altro obiettivo della prossima uscita sarà progredire sotto questo aspetto”.

Valuta questo articolo