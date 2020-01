Pronti, via. Scatta la stagione indoor 2020 dell’atletica e nel primo fine settimana dell’anno si comincia a Padova, dove domani (sabato 4 gennaio) andrà in scena il meeting inaugurale. Un’attività che prevede di essere sempre più intensa nei weekend successivi, con l’obiettivo della caccia al minimo per le rassegne tricolori al coperto.

Il principale appuntamento sarà quello degli Assoluti in sala di Ancona (22-23 febbraio), ma il capoluogo marchigiano accoglierà in precedenza i Campionati italiani juniores-promesse (8-9) e allievi (15-16). Nell’impianto di Padova invece verranno messi in palio i primi titoli indoor dell’anno con le prove multiple giovanili (1-2 febbraio).

2020: GLI APPUNTAMENTI INDOOR

1-2 febbraio: Campionati italiani di prove multiple giovanili indoor, Padova

8-9 febbraio: Campionati italiani juniores e promesse indoor, Ancona

15-16 febbraio: Campionati italiani allievi indoor, Ancona

22-23 febbraio: Campionati italiani assoluti indoor, Ancona

25-26 febbraio: Incontro internazionale under 20 indoor, Minsk (Bielorussia)

28 febbraio-1° marzo: Campionati italiani master indoor, Ancona

13-15 marzo: Campionati Mondiali indoor, Nanchino (Cina)

