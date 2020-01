Parte da Udine la stagione di Alessia Trost. È la gara di esordio per l’azzurra che sarà in pedana mercoledì 29 gennaio al meeting indoor di salto in alto Udin Jump Development, nella seconda edizione dell’evento dedicato alla specialità.

La friulana di Pordenone, medaglia di bronzo ai Mondiali in sala del 2018, comincia il nuovo anno nella sua regione. Dall’inizio di novembre la 26enne delle Fiamme Gialle ha cambiato guida tecnica, per farsi seguire da Roberto Vanzillotta nell’impianto di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Non ci sarà invece Elena Vallortigara, inizialmente prevista nel cast del meeting di Udine, ma la 28enne dei Carabinieri non è in perfette condizioni fisiche a causa di una recente distorsione alla caviglia.

Al maschile forfait di Stefano Sottile (Fiamme Azzurre) a scopo precauzionale per un fastidio al gluteo, ma sono iscritti il portoricano Luis Castro, il cinese Zhang Guowei, atleta con un personale di 2,38, e il bahamense ex iridato Donald Thomas. Tra le donne sarà presente Desirée Rossit (Fiamme Oro), che da novembre si allena proprio a Udine con Francesco Comuzzo, per un primo test con rincorsa ridotta.

“Per il debutto – racconta Alessia Trost – sono soprattutto curiosa di vedere cosa succede. Credo di aver lavorato bene negli ultimi tre mesi. In modo diverso, perché trascorro più tempo in palestra, e variegato, con più elementi nella stessa seduta, cercando di far crescere la forza senza perdere elasticità e reattività. Il focus è sul mese di agosto, con le Olimpiadi e poi gli Europei. Però mi piacerebbe fare bene la stagione indoor e la sto preparando, anche perché non è così distante da quella all’aperto. Con il nuovo tecnico c’è stata affinità da subito, abbiamo le stesse priorità e questo ci permette di lavorare con serenità e in trasparenza. Quello di Udine è il mio palazzetto del cuore. È lì che ho iniziato a praticare l’atletica indoor e ho un’immagine positiva di quella pedana. Poi è un piacere gareggiare vicino casa e condividere questo momento con le persone a cui voglio bene. A Udine il salto in alto è una specialità molto sentita, c’è una storia. Sono contenta di questa iniziativa, può essere una bella occasione”.

