Un risultato pazzesco, un colpo davvero sorprendente quello della Spal, che vince in rimonta in casa dell’Atalanta.

Un epilogo amarissimo per gli uomini di Gasperini, passati in vantaggio con uno splendido tacco di Ilicic, per poi sciogliersi come neve al sole nella ripresa. Prima il gol di Petagna e poi l’acuto di Valoti ribaltano la Dea, oltraggiata davanti ai propri tifosi dall’ultima della classe. Una partita perfetta quella della squadra di Semplici, attenta in difesa e cinica in attacco. Doti rivelatesi fondamentali per mettere ko l’Atalanta, lontana parente di quella vista a San Siro contro l’Inter.

Una sconfitta che brucia eccome e allontana i nerazzurri dalla zona Champions, obiettivo principale di questa stagione. Un solo punto nelle ultime due partite, una piccola crisi a cui Gasperini deve trovare immediatamente le contromisure, per evitare di allontanarsi troppo dal quarto posto. Serata invece dolcissima per la Spal, che supera in un colpo solo Lecce e Brescia, portandosi a meno uno dalla zona salvezza.

