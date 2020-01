Per la seconda volta in carriera, Valtteri Bottas chiude in top ten l’Arctic Lapland Rally, competizione estrema vinta da Kalle Rovanpera a bordo di una Toyota Yaris WRC. Un grande nono posto per il vice-campione del mondo di Formula 1, riuscito a risalire la classifica dopo un incidente occorsogli venerdì, costato ben tre minuti in classifica e un momentaneo 22° posto.

Una situazione negativa da cui Bottas si è subito tirato fuori, risalendo piano piano la graduatoria sabato fino alla nona posizione, chiudendo così nella top-10. “Dopo una giornata confusionaria e difficile e dopo essere scivolati fino alla 22ª posizione – commenta Bottas – siamo stati in grado di ritornare in top-10 con Timo, anche se in condizioni completamente nuove e difficili per me. Ma abbiamo imparato e ci siamo divertiti”.

Another @Tunturirally finished 🚙💨 After a messy day 1 and 22nd overall we managed to get back into top 10 with Timo although completely new and challenging conditions for me. Learned a lot. And had fun 💪🏼 🙏🏼 @PH__Sport @WestproCCOy @AbloyOy @AKKMotorsport @pirellisport #VB77 pic.twitter.com/egTqwFRN7I — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 19 gennaio 2020

Valuta questo articolo