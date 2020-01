Nel weekend di DAZN, tornano le emozioni della Serie A TIM e della Serie BKT con la prima giornata del girone di ritorno.

Il ventesimo turno di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 18 gennaio alle 20:45 con Napoli-Fiorentina (con DAZN segui la partita IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND). Un match importante per entrambe le squadre, in cerca di punti e di identità a seguito del cambio tecnico in entrambe le panchine.

Il lunch match delle 12:30 di domenica 19 gennaio sarà Milan-Udinese. Nella prima gara del girone di ritorno il Milan spera nella vittoria e punta tutto sul grande ritorno in campo di Ibrahimovic per risalire la classifica in questa seconda metà di stagione. La squadra di Gotti, invece, spera di bissare il successo dell’andata al Dacia Arena e portare a casa la seconda vittoria di fila contro i rossoneri, cosa che non succede dal campionato 2016/17. Alle 15:00, invece, a scendere in campo sarà il Bologna che spera di mantenere invariato il suo record contro il Verona, ma dovrà fare i conti con i gialloblù, guidati da Ivan Juric, intenzionati a confermare la buona stagione giocata finora anche lontano dal Bentegodi.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del ventesimo turno della Serie BKT. Si parte con l’anticipo Frosinone-Pordenone (venerdì alle 21:00) per arrivare al posticipo Cosenza-Crotone (lunedì alle 21:00). Tra i match previsti tra sabato e domenica spicca la sfida tra Chievo e Perugia (sabato alle 18:00).

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Eredivisie ed EFL Championship, spiccano i match che coinvolgono le tre grandi della Liga, protagoniste in campo per la prima partita del girone di ritorno, dopo la parentesi della Supercopa: Real Madrid-Sevilla (sabato alle 16:00), Eibar-Atlético Madrid (sabato alle 21:00) e Barcelona-Granada (domenica alle 21:00). Da non perdere anche la sfida di Eredivisie tra l’Ajax capolista e lo Sparta Rotterdam (domenica alle 14:30).

