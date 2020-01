L’NBA sbarca a Parigi e mette in mostra una delle sue stelle più luminose. Giannis Antetokounmpo brilla tanto quanto la Tour Eiffell di notte e illumina la serata di basket parigino con 30 punti, 16 rimbalzi e 6 assist nel successo dei suoi Milwaukee Bucks sui Charlotte Hornets. Per la franchigia del North Carolina, che ha chiuso il primo tempo in vantaggio (55-50), salvo poi subire la rimonta del ‘Greek Freak’ e compagni (103-116 il risultato finale), si è messo in luce Malik Monk con 31 punti messi a referto.

