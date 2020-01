Bianca Andreescu non ci sarà agli Australian Open. La tennista canadese, campionessa in carica degli Us Open, sarà costretta a dare forfait in vista del primo Slam della stagione, come annunciato dalla stessa Andreescu sui social:

“Ehi ragazzi, volevo solo darvi un piccolo aggiornamento sulla riabilitazione del ginocchio dopo essermi infortunata alle finali WTA a Shenzhen. La mia riabilitazione sta andando bene, mi sento meglio e più forte ogni giorno ma dopo averne discusso con il mio team e seguendo le raccomandazioni dei medici, in vista degli Australian Open sarebbe troppo presto per scendere in campo nel mio processo di riabilitazione e purtroppo non potrò giocarci quest’anno. È stata una decisione molto difficile da prendere poiché adoro giocare a Melbourne, ma devo rispettare il piano di recupero per il mio ginocchio e il mio corpo. Non vedo l’ora di tornare presto agli Australian Open“. La tennista canadese dunque non sarà ai nastri di partenza degli Australian Open.

