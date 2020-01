Mancano pochi giorni ormai all’attesissimo 70° Festival di Sanremo. Dopo le polemiche nate negli ultimi giorni per le dichiarazioni di Amadeus sulla fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, sua co-conduttrice, e per alcuni concorrenti… discutibili, in tanti non vedono l’ora di seguire la kermesse canora italiana per decidere se ricredersi oppure puntare definitivamente il dito contro il direttore artistico dell’edizione 2020.

Tra le 10 donne scelte da Amadeus per affiancarlo in queste giornate di spettacolo c’è anche Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, che si è raccontata in una lunga intervista a Grazia, tra passioni e amore.

“Mia madre ci faceva sempre ascoltare Laura Pausini. Anche Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro hanno fatto parte del panorama musicale in cui sono cresciuta. Amo la cultura italiana. Sanremo una vetrina importante? Sono una persona nota, ma quello che desidero veramente è mostrarmi per quella che sono, farmi scoprire dalla gente e non c’è posto migliore del festival. Per me è un piacere e un orgoglio essere stata scelta tra le protagoniste femminili. Perché ho accettato? Anche se per me i miei figli sono la cosa più importante, sono comunque una donna e desidero lavorare ed essere autonoma. Non devo trascurare la mia sfera professionale e mi piace lavorare in campo artistico. Sanremo è molto famoso in Spagna ed è uno dei più meravigliosi del mondo. L’anno scorso mi è piaciuta molto la canzone che ha vinto, Soldi di Mahmood”.

La bella modella argentina ha poi parlato dell’incontro con Cristiano Ronaldo mentre lavorava in una boutique di Gucci: “mi colpirono l’altezza, il fisico, la bellezza. Davanti a lui tremavo, ma è scattata una scintilla. Sono molto timida e forse questo mi ha reso più agitata di fronte a una persona che, con un solo sguardo, mi aveva toccato nel profondo. Poi il modo in cui Cristiano mi tratta, si prende cura di me e mi ama ha fatto il resto. La situazione era diventata insopportabile. La gente mi perseguitava. Mi chiamavano al telefono, i giornalisti venivano nella boutique spacciandosi per clienti. Gradualmente ho iniziato a lavorare dietro le quinte per frenare la curiosità aggressiva della stampa. A un certo punto era insostenibile: ho cambiato, ma mi stavano comunque addosso. Se faccio shopping da sola? Non posso uscire tranquillamente per strada, perché c’è sempre qualcuno che mi vuole fotografare. Per questo mi devo sempre preoccupare della mia sicurezza”.

Non poteva mancare un commento poi sul calcio: “Cristiano è l’unico che riesca a farmi entusiasmare durante una partita. Ho la fortuna di essere la compagna del migliore calciatore di tutti i tempi. Quando è in campo fa provare un’infinità di emozioni. Non ha rivali”.

