Il 2020 è un anno decisivo per Valentino Rossi: il Dottore dovrà decidere del suo futuro e lo dovrà fare il più presto possibile visto il mercato piloti apertissimo. Il nove volte campione del mondo non vuole farsi trovare impreparato e, come ogni anno, in vista dell’inizio della nuova stagione si sta allenando sulla sua moto da cross.

Giornata in pista a Fratte per Valentino Rossi, per un allenamento… fangoso, tra sport, sudore e tanto divertimento. “Allenamento fangoso sulla pista di motocross di Fratte con la VR46 Academy“, ha scritto il nove volte campione del mondo sui social.

Valuta questo articolo