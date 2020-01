Visto il suo esordio ‘in ritardo’, causa da un lungo infortunio, Zion Williamson adesso vuole giocare il più possibile. La pausa per l’All-Star Game è dunque un problema per il rookie dei Pelicans che, pur di non restare fuori dal parquet, si è detto disponibile a giocare la Rising Stars Challenge, la partita fra i giovani talenti divisi in squadre USA vs Resto del Mondo. La notizia è stata riportata da Marc J. Spears di The Undefeated. Da tenere sotto controllo però la sua salute. Il giovane prodotto di Duke è rientrato da poco sul parquet e gli stessi Pelicans lo stanno gestendo in maniera ‘conservativa‘, optando per un minutaggio non troppo elevato. Una sua partecipazione all’All-Star Game potrebbe esporlo a rischi inutili e togliergli alcuni giorni di riposo che lo aiuterebbero a recuperare più in fretta la forma migliore per la fase finale della stagione.

