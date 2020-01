Ja Morant ha detto no. Il giovane rookie dei Memphis Grizzlies ha rifiutato l’invito a partecipare allo Slam Dunk Contest del prossimo All-Star Game NBA che si terrà a febbraio in quel di Chicago. Ja Morant ha spiegato di aver rifiutato l’invito per preservare la propria condizione fisica: ad inizio stagione il giovane talento aveva avuto degli spasmi muscolari alla schinea. Ad oggi, le conferme per lo Slamd Dunk Contest sono arrivate solo da Dwight Howard e Derrick Jones Jr.

