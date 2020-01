Il countdown per il prossimo All-Star Game NBA si avvicina e si susseguono le conferme per le gare del weekend di Chicago. Sempre molto attesa lo Slam Dunk Contest, la prova nella quale gli schiacciatori migliori della lega daranno prova delle proprie abilità con trick acrobatici e finalizzazioni devastanti da far strabuzzare gli occhi. Secondo l’insider di The Athletic Shams Charania, Dwight Howard sarà il primo nome per lo Gara delle schiacciate 2020. Ancora incerte invece le presenze del rookie Ja Morant e di Zach LaVine.

Valuta questo articolo