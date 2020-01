Il pubblico di Chicago è pronto a riabbracciare un grande e indimenticato ex. Derrick Rose tornerà allo United Center, tana dei Chicago Bulls dei quali è stato il volto nelle stagioni fra il 2008 e il 2016, per partecipare all’All-Star Game NBA. L’attuale playmaker dei Detroit Pistons ha accettato l’invito per partecipare alla Skills Challenge che si terrà il sabato.

