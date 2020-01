All’All-Star Game NBA 2020 ci sarà una coppia coach-capitano niente male. Il Team LeBron James, che avrà come capitano il numero 23 dei Lakers, potrà contare sulla guida in panchina di Frank Vogel, allenatore della franchigia gialloviola. Grazie al 36° successo stagionale, ottenuto ai danni dei Brooklyn Nets, i Lakers manterranno il miglior record della Conference fino al prossimo 2 febbraio, scadenza per la nomina dei coach. Frank Vogel tornerà a guidare una delle due squadre presenti nella partita delle stelle dopo l’ultima esperienza avvenuta nel 2014.

