A circa un mese dalla morte di Kobe Bryant, l’NBA si preparerà per il weekend dell’All-Star Game, una tre giorni di festa che di certo non capita nel momento più adatto. Ovviamente, non si può restare a lutto in eterno e tanto per ragioni di calendario, quanto per una questione di business, l’evento non può essere cancellato o rimandato.

L’NBA ha pensato però di onorare la memoria di Kobe Bryant, che vanta 18 convocazioni all’All-Star Game, introducendo alcune particolari modifiche che legheranno il format dell’evento ad alcune importanti iniziative benefiche.

Di seguito le modifiche dell’edizione All-Star Game NBA 2020:

Entrambi i team dell’All-Star Game NBA giocheranno in favore di alcune organizzazioni benefiche di Chicago , selezionate dagli stessi capitani dei team Giannis Antetokounmpo e LeBron James

, selezionate dagli stessi capitani dei team Giannis Antetokounmpo e LeBron James I team giocheranno per vincere ogni singolo quarto , ognuno dei quali inizierà dal punteggio di 0-0 a durerà 12 minuti

All’inizio del quarto quarto, il cronometro verrà spento e verrà indicato un punteggio finale da raggiungere . Il punteggio finale sarà determinato dalla somma dei punti fatti nei 3 quarti giocati dal team in vantaggio +24 , numero che rappresenta Kobe Bryant

Dopo che il punteggio finale sarà stato indicato, i team giocheranno senza limiti di tempo nel quarto quarto finchè uno dei due non raggiungerà il punteggio indicato e vincerà l’All-Star Game NBA

Ad esempio: se il punteggio cumulativo dei primi 3 quarti è di 100-95 , il punteggio finale da raggiungere per vincere sarà 124 punti (100, punteggio della squadra in vantaggio, +24 numero di Kobe Bryant, ndr). Per vincere l’All-Star Game NBA, il team a 100 punti dovrà dunque segnare 124 punti, mentre il team a 95 ne dovrà segnare 29

Le comunità selezionate dal team vincitore di ognuno dei 3 quarti riceverà 100.000 dollari , per un totale di 300.000 dollari complessivi per i 3 quarti. Il team vincitore di ogni quarto sarà quello che avrà segnato più punti nel singolo quarto da 12 minuti

Il team vincitore dell’NBA All-Star Game (ovvero quello che raggiungerà il punteggio finale per primo) vincerà 200.000 dollari da regalare in beneficenza ad un’organizzazione a scelta

