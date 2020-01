Non solo compagni di squadra, ma anche amici e… fratelli. Ciò che unisce Alisson Becker e Roberto Firmino è un rapporto che va oltre la semplice amicizia tra compagni di squadra e, la scelta dell’attaccante brasiliano di farsi battezzare dall’ex Roma lo testimonia eccome.

Così, Alisson ha partecipato alla liturgia che si è svolta la scorsa notte in una piscina, commuovendosi e scoppiando in lacrime dopo la cerimonia del battesimo. Un momento toccante, che il portiere sudamericano ha commentato sui social: “ciò che Dio ha fatto per noi stasera non lo dimenticheremo mai!!! Sono molto felice di aver partecipato a un momento come questo, il battesimo delle persone che amo così tanto! Grazie mille Gesù, ti amo!!!“. Parole poi ribadite da Alisson al sito del club: “è un onore per me, la parola che definisce la nostra relazione è onore ed è un onore giocare al suo fianco“.

>>> CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO <<<

