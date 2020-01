Il 2020 inizia tutto in salita per Marc Marquez: il campione del mondo di MotoGp, infatti, deve fare i conti con la riabilitazione dopo l’infortunio alla spalla che lo ha costretto ad operarsi subito dopo il termine della stagione 2019.

“Vorrei che il recupero fosse migliore. È stato abbastanza difficile. L’anno scorso ho avuto un intervento chirurgico alla spalla sinistra e il recupero è stato diverso. Questa volta, mi è sembrato più facile, ma non è stato così. Spero che possiamo arrivare a i test malesi, lo spero“, ha dichiarato a margine della premiazione di miglior sportivo spagnolo.

Non poteva mancare un commento sull’arrivo di suo fratello Alex in squadra: “è un” novellino” e deve imparare. Fa cose interessanti sulla moto. Il primo avversario è sempre il compagno e questo non cambia nulla. Siamo fratelli, ci aiutiamo a vicenda, ma siamo rivali“.

