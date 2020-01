Alex Morgan è una campionessa inarrestabile: la calciatrice statunitense, ferma perchè in dolce attesa, non ha intenzione di appendere la scarpette al chiodo. Nonostante il pancione e la gravidanza che sta portando avanti, Alex Morgan sta continuando ad allenarsi. Pantaloncini, pallone e mira impeccabile per la campionessa del mondo. “Lei ce l’ha ancora“, ha scritto sui social a corredo di un video che mostra la sua abilità col pallone anche col pancione.

