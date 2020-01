Notizia clamorosa in arrivo dalla Grecia: Darko Kovacevic è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco fuori dalla sua casa ad Atene. Secondo quanto riporta la stampa greca, l’ex calciatore di Juventus e Lazio era appena uscito di casa, quando alcuni uomini hanno esploso dei colpi d’arma da fuoco contro il 46enne dirigente sportivo ferendolo ad una gamba. Attualmente Darko Kovacevic si trova in ospedale ma non in pericolo di vita. Ignoto il movente dell’agguato.

