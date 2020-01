Lo scorso anno ha fatto tanto discutere la lite in diretta tv tra Massimiliano Allegri e Lele Adani. L’ex allenatore della Juventus e l’ex difensore dell’Inter, adesso commentatore a Sky, non se le sono mandate a dire e, oggi, dopo diversi mesi sembra che la situazione non sia migliorata.

Durante il corso di Calciomercato “L’Originale”, Adani è tornato a parlare proprio di Allegri, lanciandogli una frecciatina davvero velenosa: “Massimiliano è bravo quando allena, non quando parla. Io gli direi: allena di più e parla di meno. Gi chiederei: perché il Barcellona ha preferito Setién che allenava il Betis? Perché l’Arsenal gli ha preferito Arteta, il vice di Guardiola?”, ha affermato l’ex calciatore. Arriverà presto una risposta dell’ex tecnico bianconero?

