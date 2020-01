Davvero clamoroso quanto accaduto durante la 24 Ore di Dubai 2020, tappa inaugurale del campionato 24H Series.

Durante una sosta ai box, un meccanico del team Molitor-Racing-Systems è stato spinto contro l’auto del proprio pilota, sbattendo violentemente la testa contro l’alettone posteriore. Un incidente davvero assurdo causato dal comportamento gravemente antisportivo di un collega del Barwell Motorsport, costata una penalità di quattro minuti alla propria scuderia. Una sanzione che ha scatenato la reazione social, dovuta alla tremenda dinamica dell’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Fortunatamente, il meccanico spinto non ha riportato danni alla testa, nonostante l’impatto devastante con l’auto. Ecco il video:

@specutainment is the Barwell Penalty for that behavior from their mechanics against MRS? pic.twitter.com/jFHTxzZ8Qp

— GT-Place (@GTPlaceFB) 10 gennaio 2020