WWE – Ufficiale il ritorno di John Morrison: CM Punk lo prende subito in giro

Nel corso dell’episodio di WWE Bakstage, Ryan Satin di Pro Wrestling Sheet ha ufficializzato il ritorno in WWE di John Morrison. Lontano dalla federazione da parecchi anni, Morrison ha militato in diverse compagnia in questi anni, divenendo campione Impact Wrestling, AAA e in altre compagnie minori.

John Morrison, il cui ultimo match in WWE risale al novembre 2011 (sconfitta in un falls count anywhere contro The Miz), ha firmato un contratto pluriennale con la federazione di Stamford. Il benvenuto glielo ha dato subito CM Punk (altro grande ritorno), ovviamente alla sua maniera. Su Twitter Morrison si è detto entusiasta all’idea di combattere con il top dei talenti della disciplina, ma CM Punk ha replicato con il suo solito sarcasmo: “amico, Will Ospreay è in New Japan“.