Tavoli, scale e sedie. Sotto Natale, è tempo di utilizzare ogni arma possibile per regalare un’importante serie di mazzate sotto l’albero in casa WWE! L’ultimo PPV dell’anno, andato in scena al Target Center di Minneapolis, tana della franchigia NBA dei Timberwolves, ha fatto registrare match emozionanti e verdetti importanti. Lo show inizia con il consueto Kick Off che vede Humberto Carrillo avere la meglio su Andrade in un match scoppiettante, nel quale uno spettacolare Moonsault vale il conteggio di 3 al 24enne di Monterrey.

Il PPV vero e proprio con il ladder match fra New Day e The Revival con in palio i titoli di coppia di SmackDown. Kofi e Big E se la vedono brutta contro gli sfidanti che sfruttano la stipulazione senza squalifiche, nonché un miglior utilizzo delle scale, per prendersi ogni vantaggio possibile. Nel finale uno scontro ad alta quota premia Kofi Kingston che stacca le cinture e permette al suo team di conservare i titoli.

Incontro veloce e interessante quello fra Aleister Black e Buddy Murhpy. L’ex campione di NXT subisce la rottura del setto nasale, ma continua a lottare nonostante la fuoriuscita di sangue e vince l’incontro grazie alla sua Black Mass. Titoli di coppia di Raw in palio nell’open challenge dei Viking Raiders, raccolta da The O.C. in qualità di ‘miglior tag team del mondo’. Match equilibrato, che termina per count out ma che vede i campioni prendersi l’ultima parola gettando Anderson su un tavolo apparecchiato con i prodotti KFC.

TLC match davvero complicato per Roman Reigns, quello che lo ha visto opposto a King Corbin, ma non solo. Dopo le fasi iniziali, nelle quali il ‘Big Dog’ sembrava aver preso il sopravvento, gli avversari sono diventati ben 4 con l’arrivo di Dolph Ziggler e dei Revival che hanno ribaltato l’incontro in favore di Corbin: Zig Zag, Shutter Machine e End of Days (su una sedia) in successione mettono fuorigioco Roman Reigns dando la vittoria al Re.

Tocca a Bray Wyatt fare il suo ingresso sul ring, presentandosi in versione ‘normale’, seppur ugualmente insensibile al dolore. Nonostante non sia in palio il titolo, Wyatt non si lascia piegare dai colpi di The Miz, ai quali risponde con un macabro sorriso, per poi chiudere l’incontro con due Sister Abigail. Nel post match interviene Daniel Bryan a colpirlo, ma prima che possa metterlo ko con un martello, le luci si spengono e il campione scompare misteriosamente.

Spazio alla storia d’amore più complicata degli ultimi anni, che mette sul tavolo botte e sentimenti fra Rusev, Bobby Lashley e la bella Lana. Poprio quest’ultima favorisce con un’interferenza la vittoria del suo nuovo compagno che scaraventa Rusev su un tavolo prendendosi la vittoria finale.

Main event tutto al femminile per l’ultimo PPV dell’anno, con i titoli di coppia femminili in palio fra le Kabuki Warriors e l’inedita coppia di amiche/rivali composta da Becky Lynch e Charlotte Flair. Le sfidanti sembrano avere in mano l’incontro per gran parte del match, ma le due campionesse asiatiche riescono a ribaltare la situazione escludendo dal match Becky Lynch e mettendo fuori gioco Charlotte. Quando l’irlandese torna al centro del ring però, va vicinissima alla vittoria, ma Asuka riesce a farla cadere dalla scala appena prima che possa staccare le cinture, vincendo poi l’incontro e mantenendo i titoli. Nel finale si scatena un’inaspettata rissa nella quale Roman Reigns stende con una Spear King Corbin (facendolo franare su tutti i presenti) e si prende la sua rivincita.

Valuta questo articolo