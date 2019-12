WTA Player Award 2019, sono stati resi noti i premi per la stagione appena conclusa, un’annata ricca di sorprese come spesso accade da qualche anno a questa parte in campo femminile. Il WTA Player of the Year, premio assegnato alla giocatrice migliore della stagione, è andato alla numero uno al mondo in questo momento, vale a dire Ashleigh Barty. La tennista australiana, vincitrice delle WTA finals, ha certamente meritato il riconoscimento dopo aver fatto incetta di premi anche in patria recentemente.

Il WTA Doubles Team of the Year, premio per la miglior coppia di doppio della stagione appena terminata, è finito nelle mani del duo Timea Babos / Kristina Mladenovic, senza dubbio alcuno meritevoli del premio. Sofia Kenin ha invece vinto il WTA Most Improved Player of the Year, eletta dunque come la giocatrice maggiormente migliorata in quest’ultima annata. WTA Newcomer of the Year, alla giocatrice “sorpresa” della stagione, vale a dire Bianca Andreescu, vincitrice degli US Open a dir poco contro pronostico. WTA Comeback Player of the Year finito invece nelle mani di Belinda Bencic, il miglior “ritorno” nel seeding. Kiki Bertens vince invece il WTA Jerry Diamond ACES Award, premio per la giocatrice che più si è impegnata in campagne benefiche e di diffusione del tennis durate la stagione.

