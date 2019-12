Come ogni anno, al termine dell’annata tennistica, sono andati in scena i WTA Awards, i premi assegnati nelle diverse categorie d’appartenenza per quanto fatto durante la stagione. Ebbene, anche in questo 2019 sono stati resi noti oggi i premi assegnati dalla WTA. Per quanto concerne i migliori tornei dell’anno, ecco i vincitori dei premi:

WTA Premier Mandatory : BNP Paribas Open (Indian Wells)

: BNP Paribas Open (Indian Wells) WTA Premier 5 : Dubai Duty Free Tennis Championships

: Dubai Duty Free Tennis Championships WTA Premier : Porsche Tennis Grand Prix (Stuttgart) e St. Petersburg Ladies Trophy (pari merito)

: Porsche Tennis Grand Prix (Stuttgart) e St. Petersburg Ladies Trophy (pari merito) WTA International: Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC (Acapulco) e ASB Classic Auckland (pari merito).

Il Karen Krantzcke Sportsmanship Award, premio assegnato alla giocatrice che ha meglio rappresentato la figura sportiva professionale e osservato le regole del fair play, è stato assegnato a Petra Kvitova per l’ottava volta in carriera, a dimostrazione della bontà della persona ancor prima che della giocatrice. “Ricevere questo premio per l’ottava volta mi rende molto orgogliosa e significa molto per me”, ha dichiarato Kvitova. La canadese Gabriela Dabrowski si aggiudica il Peachy Kellmeyer Player Service Award, premio assegnato alla giocatrice che maggiormente ha supportato le giocatrici in iniziative al fianco della WTA. “Far parte del WTA Players ‘Council è stata un’esperienza incredibilmente sorprendente. Mi ha permesso di dare al gruppo di giocatrici che rappresento una voce. Non vedo l’ora di lavorare ad ulteriori iniziative che offrano pari opportunità a tutti i giocatori“, ha dichiarato la Dabrowski. Craig Tyzzer, allenatore di Ashleigh Barty, è stato invece il vincitore del WTA Coach of the Year. Le prestazioni della tennista australiana sono infatti state strabilianti, anche grazie all’apporto del coach.

