Bianca Andreescu non parteciperà al torneo WTA di Auckland, primo appuntamento stagionale del circuito femminile.

La vincitrice degli US Open 2019 non potrà prender parte all’evento per un problema al ginocchio, come da lei ammesso: “avrei voluto giocare, ma adesso devo fare del mio meglio per recuperare dal problema al ginocchio“. Un infortunio che risale alle WTA Finals, dove la 19enne canadese era stata costretta al ritiro. L’obiettivo principale adesso è quello di recuperare il prima possibile, per presentarsi al meglio in vista degli Australian Open, primo slam stagionale che partirà il 20 gennaio 2020.

