La prossima estate ricca di eventi tennistici, vedrà giocarsi in concomitanza con le Olimpiadi di Tokyo anche il World Team Tennis, torneo di esibizione in salsa americana che vedrà impegnati alcuni campioni del seeding maschile e femminile. Si tratta di un torneo tra team composti da tennisti con origini “sportive” negli USA, quest’oggi sono stati comunicati in nomi dei partecipanti alla prima tappa torneo che si disputerà nel mese di marzo presso l’Omni La Costa Resort.

Da una parte i fratelli Bryan, Madison Keys, Taylor Fritz e Taylor Townsend comporranno il primo team, dall’altra invece troviamo Sam Querrey, Ryan Harrison, Coco Vandeweghe e Maria Sharapova, russa sì ma cresciuta nell’academy di Nick Bollettieri. I tennisti sopracitati rinunceranno dunque parteciperanno alla prima tappa del World Team Tennis, il clou del torneo si svilupperà però a fine luglio, costringendo i partecipanti a rinunciare alle Olimpiadi. Alcuni dei tennisti in questione hanno già fatto sapere che salteranno le Tokyo 2020, come ad esempio la Sharapova, altri invece attendono di capire le reali possibilità di qualificazione alle Olimpiadi.

