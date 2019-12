Mats Wilander sa bene cosa vuol dire vincere, essendo stato numero 1 al mondo nel 1988. L’ex tennista è adesso un apprezzato commentatore ed opinionista e nelle ultime settimane è stato interpellato in merito al proseguo della carriera di Roger Federer.

L’età avanza per King Roger e Wilander ha notato un calo prestazionale nello svizzero, nonostante l’annata 2019 sia stata soddisfacente per quanto concerne i risultati di Federer. “Prima era sempre lui a decidere le regole del gioco e non dava mai ritmo all’avversario. Ora riesce meno a farlo, il suo livello sta calando. Fino a poco tempo fa, quando era al suo miglior livello, non aveva paura di alcun avversario. Adesso non è più così”. Roger ha davvero paura di qualche avversario? Questo con certezza lo sa solo lo stesso tennista svizzero, fatto sta che gli appassionati continueranno di certo a guardarlo con ammirazione, al sua eleganza tennistica non ha eguali, dunque meglio godersi Federer finchè il fisico regge…

