Stan Wawrinka è tornata sui suoi livelli abituali dopo anni ricchi di problemi fisici, nei quali lo svizzero è finito anche al di là della posizione numero 100 del seeding ATP. Adesso Stan sta preparando la stagione 2020 al meglio, saltando l’ATP Cup per programmare gli Australian Open con maggior calma. Wawrinka nel frattempo si è lanciato in alcune previsioni in vista della nuova stagione, premiando Djokovic in vista dell’annata che sta per iniziare.

“È difficile intuire chi sarà in vetta al seeding a fine 2020, ma se devo scegliere prendo Djokovic davanti a Nadal. I top danno sempre il meglio negli Slam ed io penso che anche nel 2020 sarà difficile batterli. Djokovic è una persona incredibile, ci conosciamo da anni e siamo molto amici. È una persona adorabile dentro e fuori dal campo, lui ha vinto tanto ed è incredibile ciò che ha fatto sinora. Prevedo un 2020 ancora più emozionante ed una stagione addirittura migliore di quest’ultima”. Federer? Neanche citato dal suo connazionale…

Valuta questo articolo