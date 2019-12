Un Natale speciale per Tania Cagnotto: la campionessa di tuffi italiana, ha conquistato oggi la sua prima vittoria da mamma. La bolzanina è tornata oggi alle gare a livello individuale davanti ai suoi concittadini in occasione del “Trofeo di Natale“, riuscendo a salire sul gradino più alto del podio, davanti all’amica e compagna di sincro Francesca Dallapè e dall’italo-canadese Sarah Jodoin Di Maria.

259,15 punti per Tania nel tradizionale appuntamento che apre la stagione dei tuffi ad oltre due anni dalla sua ultima gara. Un risultato speciale in vista dell’obiettivo di Cagnotto e Dallapè di conquistare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

