Il 2019 non ha sorriso molto a Valentino Rossi: il Dottore ha disputato una stagione difficile con la sua Yamaha in pista, non riuscendo mai ad essere realmente competitivo e lottare con i suoi rivali pe ril titolo Mondiale.

A dicembre, però, il nove volte campione del mondo ha vissuto emozioni fortissime, che hanno in qualche modo colmato il vuoto di emozioni della stagione di MotoGp: ha trionfato alla 100km dei Campioni col fratello Luca Marini, successivamente ha trascorso una giornata pazzesca in pista a Valencia con Lewis Hamilton, guidando la sua Mercedes ed infine ha chiuso al terzo posto la gara generale della 12 Ore del Golfo, aggiudicandosi la vittoria di categoria.

Adesso, arriva un’altra piccola soddisfazione per Valentino Rossi: il Dottore è infatti lo sportivo italiano più seguito sui social. Valentino Rossi è infatti in testa alla classifica dell’Osservatorio Social Vip con ben 26,7 milioni di follower tra Instagram, Facebook e Twitter.

Alle sue spalle si trovano Mario Balotelli e Andrea Pirlo, seguiti da un’ondata di uomini del calcio.

