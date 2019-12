Vincenzo Nibali torna a girare su pista: domani un test importante per lo Squalo in Olanda

La stagione 2020 di ciclismo si avvicina sempre più e si prospetta emozionante e ricca di spettacolo. Tanti i cambiamenti per la nuova stagione, tra cui anche il passaggio di Vincenzo Nibali dalla Bahrain Merida alla Trek Segafredo.

Un passaggio che già dagli allenamenti segna un grande cambiamento per lo Squalo, che per testare il nuovo materiale e trovare la giusta posizione in sella girerà su pista al velodromo di Apeldoorn. Vincenzo Nibali sarà in Olanda domani per un importante test, che lo rivedrà in pista dopo tanto tempo.