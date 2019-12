Dal 14 ottobre scorso, Giuseppe Rossi si è allenato con il Villarreal per una sorta di periodo di prova con la speranza di strappare un contratto con il club spagnolo. Contratto che però non verrà firmato. Quella dal 2007 al 2013 sarà l’unica esperienza con il ‘Sottomarino Giallo’ per l’attaccante italo-americano che non ha convinto i vertici dell Villarreal. L’attacco della formazione spagnola vanta nomi del calibro di Gerard Moreno, Carlos Bacca, Toko Ekambi e Samu Chukwueze, tutti sicuri del proprio posto e giudicati più utili alla cusa di Pepito Rossi, ancora svincolato.

