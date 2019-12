Notizia sorprendente: secondo quanto riportato dalla ABC, Arturo Vidal avrebbe denunciato il Barcellona. Il centrocampista cileno ha deciso di agire per vie legali per il mancato pagamento di 2,4 milioni di bonus per la scorsa stagione.

Secondo il club non sussiste alcun debito, ma tutto sarebbe legato ad una clausola del contratto di Vidal, secondo la quale il calciatore avrebbe avuto diritto a 2 milioni e mezzo di euro di bonus nel caso in cui avesse partecipato al 60% delle partite del Barca. Vidal ha raggiunto la metà di questo minutaggio, per chui chiede l’eatta metà del bonus, ma la società crede fermamente che il cileno non e abbia diritto.

Valuta questo articolo